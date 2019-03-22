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PKK misyonunu tamamladı

1980’lerden beri Türkiye’nin başına bazı odaklar tarafından bela edilen PKK terör örgütü can çekişiyor.

22 Mart 2019 Cuma 10:43
PKK misyonunu tamamladı

1980’lerden beri Türkiye’nin başına bazı odaklar tarafından bela edilen PKK terör örgütü can çekişiyor. Özellikle son dönemde verilen kararlı mücadelenin neticesinde çok ciddi kayıplar veren, dağda varlık gösteremeyen ve şehirde de tutunamayan PKK’nın, Türkiye ve İran’ın başlattığı ortak operasyonun ardından dağlarda ciddi kayıp vermesi hedefleniyor. PKK’yı kuran odakların Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devleti oluşumuna destek vermeye başlaması ile büyük oranda PYD/YPG’ye kayan örgütün misyonunu tamamladığı ifade ediliyor.

PKK artık bitmiştir

PKK misyonunu tamamlamıştır” ifadelerini kullanan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Albay Ersan Ergür, “Bugün Türkiye’nin yapmış olduğu operasyonlarda öldürülen teröristlerin birçoğu PYD/YPG misyonunu kabul etmeyenler. PKK’yı, PYD/YPG’ye dönüştürerek yeni bir oluşum meydana getirilmek isteniyor. Bu anlamda PKK artık bitmiştir. Bütün amaç Suriye’nin kuzeyinde siyasi bir yapı kurmak. PKK’yı kuranlar, ona yüklemiş oldukları misyonu bugün PYD/YPG’ye aktarıyor” görüşünü dile getirdi.

“Oldukça büyük kayıplar verdiler, tutunamıyorlar”

Son dönemde terör örgütleri ile mücadelenin yoğunluk kazandığına dikkat çeken Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Strateji Uzmanı ve Genel Sekreter Ali Coşar ise, “Türkiye’nin yaşamış olduğu 15 Temmuz belasının atlatılmasının ardından, PKK gibi terör örgütleri ile mücadele çok daha fazla yoğunluk kazandı. Bu yoğunluğun sahadaki yansımasını da 2,5 yıla yakın süredir görüyoruz. Oldukça büyük kayıplar verdiler. Türkiye güvenlik programını sınırlarının ötesinden başlatma gereği duydu. PKK’nın Irak’tan ve Suriye’den Türkiye’ye sızması büyük ölçüde önlendi. Bu sebeple PKK terör örgütü artık tutunamıyor. Astana süreci kapsamında İran ile yapılan görüşmeler de artık sonuçlarını vermeye başladı. Her ne kadar İran verdikleri sözleri yerine getirmede üşengeç davranan bir ülke de olsa, alınan bu birlikte operasyon yapma kararı memnuniyet vericidir” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:43
  1. PKK terör örgütü
  2. PKK
  3. PYD/YPG
  4. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Albay Ersan Ergür
  5. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Strateji Uzmanı ve Genel Sekreter Ali Coşar
  6. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • orak çekiçorak çekiç21 dk önce
    askeriyenin içindeki natocular tasfiye edilince pkk nın da sonunun başlangıcı olmuştur.

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