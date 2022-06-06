PKK, Kuzey Irak'ta Peşmergeye saldırdı
Peşmerge tarafından yapıln açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesi sınırında Peşmerge noktasına düzenlediği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.
Peşmerge tarafından yapıln açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesi sınırında Peşmerge noktasına düzenlediği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.
Peşmerge Zerevani Komutanlığı Operasyonlar Sorumlusu Tümgeneral Salar Teymur, "Saat 19.30 sularında Kani Masi nahiyesine bağlı Gamnerki dağında PKK'lılar Peşmerge güçlerinin bulunduğu noktaya saldırdı. Saldırıda roketatar ve Biksi kullanıldı." dedi.
Saldırının Peşmerge güçleri tarafından püskürtüldüğünü belirten Teymur, yaralı ya da can kaybı olmadığını kaydetti.
PKK, geçen yıl 5 Haziran 2021'de de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.
PKK'lı teröristlerin 26 Mayıs'ta Kani Masinin Bamerni bölgesinde düzenlediği saldırıda ise 1 Peşmerge yaralanmıştı.
Duhok Valisi Ali Teter, PKK'nin baskıları ve yanlış siyaseti nedeniyle Duhok sınırındaki yaklaşık 300 köyün boşaltıldığını ifade etmişti.
Sınır bölgesindeki yerleşim birimlerinden olan Kani Masi, PKK unsurlarının varlığı nedeniyle sık sık Türkiye tarafından bombalanıyor.