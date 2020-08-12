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PKK kurucusu Cemil Bayık öldürüldü mü? Cemil Bayık kimdir?

PKK kurucusu Cemil Bayık öldürüldü mü? Cemil Bayık kimdir? sorularu gündemde sorulan sorulardan. PKK'nın beş kurucusundan biri olan Cemil Bayık, PKK'nın yönetim kurulunu oluşturmaktadır. u Cemil Bayık öldürüldü mü? sorusu merak edilirken Bakan Süleyman Soylu'ya terörist başı Cemil Bayık öldürüldü iddiası soruldu. Peki, Cemil Bayık öldürüldü mü? İşte Bakan Soylu'nun yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:55:00 -
PKK kurucusu Cemil Bayık öldürüldü mü? Cemil Bayık kimdir?

Cemil Bayık öldürüldü mü? sorusu İçişleri Bakanı Süleyma Soylu'ya soruldu. PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasının sorulması üzerine konuşan Bakan Soylu açıklama yaptı. Peki, Cemil Bayık öldürüldü mü? Cemil Bayık kimdir? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Cemil Bayık öldürüldü mü?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonda, örgütün elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğüne dair iddialar gündemdeydi.

Konuyla ilgili detaylar merak edilirken muhabirler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya son durumu sordu.

"Cemil Bayık'ın öldürüldüğüne dair iddialar var, bu konuda bir açıklama yapacak mısınız?" ifadelerine cevap veren Bakan Süleyman Soylu, "Arkadaşlar, terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.

Cemil Bayık kimdir? 

Terör örgütü PKK'nın kurucularından olan Cemil Bayık, 1955 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde doğdu. Terör örgütü PKK'nın kurucularından birisidir. Bunun yanında KCK grubunun da konsey üyeleri arasındadır. 1970 yılında Ankara Üniversitesi'nde eğitim gördüğü bir sırada Kemal Pir aracılığıyla Abdullah Öcalan'la tanışmıştır. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe sırasında yurtdışına kaçtı. Suriye, Lübnan, Kuzey Irak'ta örgüt lehine çalışmalarda bulundu. Daha sonra PKK'nın başkanlık konseyine getirildi. Öte yandan Bayık, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinde kırmızı bültenle aranmaktadır. Ayrıca örgüt içerisinde Murat Karayılan ile liderlik mücadelesi içerisindedir.

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