PKK, kırmızı kategoride aranan teröristi ölüme terk etmiş

ANKARA (AA) - PKK'nın, kansere yakalanan kırmızı kategorideki teröristi, tedavi görmesine engel olarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK, üst düzey kayıplar vermeye devam ediyor.

Ölen teröristler arasına son olarak kırmızı kategoride aranan "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir katıldı.

Kansere yakalanan terörist Özdemir'in, tedavi olmak üzere Irak'ın kuzeyine gitme arayışında olduğu ancak ölüm korkusu yaşayan diğer teröristlerin kendisine yardımcı olmadığı ve Özdemir'i ölüme terk edildiği belirlendi.

Tedavi olamayan Özdemir'in kış döneminde öldüğü tespit edildi.

- PKK elebaşı Öcalan'ın korumalığını da yapmış

Örgüte 1993'te katılan teröristin, sözde Dersim sahasında kadın gruplarının sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği ve geçmişte elebaşı Abdullah Öcalan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist Özdemir'in, Tunceli'de son 4 yılda gerçekleştirilen eylemlerin tamamının talimatlarını verdiği, 22-23 Ekim 2016'da Ovacık Aşağıtorunoba karakoluna saldırı eylemini gerçekleştirdiği, 17 Ağustos 2015'te Tunceli-Ovacık kara yolu Venk köprüsü mevkisinde bir grup terörist tarafından yolun kesilmesi, propaganda yapılması ve 3 aracın yakılması eylemlerinin talimatını verdiği tespit edildi.