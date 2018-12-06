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PKK Karadeniz'de tutunamadı! Korkudan teslim oldular

Eli kanlı terör örgütü PKK tarafından Karadeniz Bölgesi'ne gönderilen sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' üyesi teröristler, Karadeniz'in doğa şartlarına uyum sağlayamadı.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:57
PKK Karadeniz'de tutunamadı! Korkudan teslim oldular

Karadeniz kırsalında, son yıllarda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda büyük darbe alan PKK'lı teröristler, bir darbe de bölgedeki soğuk ve rutubetli hava koşullarından yedi. İstihbarat raporları ve teröristlerin telsiz kestirmesinden de elde edilen verilere göre; Karadeniz'in doğa şartlarına uyum sağlayamayan, özellikle kışın barınamayan ve hareket kabiliyeti daralan teröristlerin ormanlardaki sığınaklarda sürekli rahatsızlanıp, hasta olduğu ve geri dönmek için telsizle Kandil'den izin istediği, örgüt tarafından izin verilmeyince de bölgede güvenlik güçlerine teslim olduğu ortaya çıktı.

Karadeniz Bölgesi'ne, 1998 yılından sonra, sansasyonel eylem yapması için terör örgütü PKK tarafından sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 12 kişilik terörist grubu gönderildi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında 3'e ayrılan teröristler, 2015 yılında telsiz kestirmesi ve istihbarat birimlerinin çalışmalarıyla deşifre oldu. Yıllardır bölgede, yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleriyle kış üslenmesi yaparak, barınmaya çalışan PKK'lı teröristlerin soğuk ve rutubetli hava koşullarında ormanlardaki sığınaklarda barınamaz hale geldiği ve kronik hastalıklara yakalandığı belirlendi.

İlk darbe Mesudiye'de

İstihbarat raporları ve teröristlerin telsiz kestirmesinden de elde edilen verilere göre; Karadeniz'in doğa şartlarına uyum sağlayamayan, özellikle kış mevsiminde barınamayan ve hareket kabiliyeti daralan teröristlerin, ormanlardaki sığınaklarda sürekli rahatsızlanıp, hasta olduğu ve geri dönmek için telsizle Kandil'den izin istediği, örgüt tarafından izin verilmeyince de bölgede güvenlik güçlerine teslim olduğu ortaya çıktı. Aralarında sözde 'bölge sorumluları'nın da olduğu Ordu'nun Mesudiye kırsalında, aynı anda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bağlantıları kolayca tespit edilen ve grupta yer alan Giresun kırsalındaki teröristler de yoğun operasyonlarla bölgede kıstırılınca Tunceli'ye kaçamadı.

Korkudan teslim oldular

Fotokapanlar ve İHA'ların anlık görüntülü takibiyle güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu sıkışan teröristlerin bazıları, kış üslenmesi yapamadığı için teslim oldu. Son 2 yılda düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim olup, ormanlarda nasıl barındıklarını tek tek anlatırken, mühimmat ve yaşam malzemelerinin de olduğu sığınakların yerlerini de gösterdi. Teslim olan teröristlerin, ormanlarda bulunan sığınaklarda sürekli rahatsızlanıp, hasta olduklarını ve yiyecek bulamadıkları için korkudan teslim olduklarını anlattıkları belirtildi.

Gümüşhane Kürtün'de, 15 Temmuz'da, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle İçişleri Bakanlığı'nca 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan çatışmada öldürüldü. Aynı bölgede 22 Ağustos'ta ise 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü. PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Karadeniz'de son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 15 teröristin 2'sinin, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödülle 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.

Kış üslenmesi yapamadan kaçtılar

Sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun yok edilmesi üzerine PKK tarafından Tunceli- Erzincan kırsalından bölgeye 4 kişilik yeni grup gönderdiği belirlendi. Giresun Yağlıdere kırsalında 12 Eylül'de kıstırılan, bölgeye ilk kez bu yıl gönderilen teröristlerden 1'i, etkisiz hale getirilirken, 3 terörist de ormanlık alanda izini kaybettirdi. Kaçan teröristlerin bölgedeki diğer grupla buluşamadığı, kış üslenmesi hazırlığı yapamadan Giresun ve Gümüşhane üzerinden Tunceli- Erzincan kırsalına geri döndüğü belirlendi.

Teröristlerin bölgedeki kış üslenmesini ve yayla evlerinden erzak çalmasını engellemek için soğuk ve yağışlı havaya rağmen güvenlik güçleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:57
  1. Tunceli
  2. Trabzon
  3. Ordu
  4. Gümüşhane
  5. Giresun
  6. Erzincan
  7. PKK
  8. PKK Karadeniz Açılım Grubu
  9. korkudan teslim oldular
  10. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 33 dk önce
    Beter Olsunlar. Alçaklar Hiç Bir Yerde, Tutunamayacaklar. Hepsi de, Geberecekler Hiç Şüphesiz.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Tabi tabi Irakın ve Suriyenin kuzeyinde de korkudan 70-80.000 kişilik düzenli ordu yaptılar.Adamlar topyekün savaşa hazırlanıyor.Bizimkiler kış uykusundalar Allah verede kan uykusuna dönmese...
  • ihsanihsan1 sa önce
    karadenizde hiç pkk lı kalmadımı emin misiniz
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