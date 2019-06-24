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PKK kanadı HDP ve İYİ Parti’nin trajikomik seçim ittifakı! Düşman kardeşler

İstanbul seçimleri çirkin ittifaklara da sahne oldu. Kendini milliyetçi olarak lanse eden İYİ Parti ile PKK’nın siyasi kanadı HDP, CHP’nin Adayı Ekrem İmamoğlu etrafında buluştu. Milliyetçileri tabutluklara dolduran ve akıl almaz işkenceler yapan CHP’nin, yıllar boyunca Kürt kimliğini de yok saymasına rağmen iki zıt kutuptan da oy alması, ‘celladına aşık olmak’ olarak yorumlandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:17
PKK kanadı HDP ve İYİ Parti’nin trajikomik seçim ittifakı! Düşman kardeşler

 Haber Merkezi 

FETÖ damgasından bir türlü kurtulamayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Türk siyasi tarihine geçen ‘kendi partisine oy verememe’ komedisi dün gerçekleşen İstanbul seçimlerinde de devam etti. Kendini milliyetçi olarak lanse etmesine rağmen, milletin baş düşmanı CHP ile müşterek hareket eden İP Lideri Akşener’in HDP’nin de oy verdiği bir isme oy vermesi kara mizah olarak yorumlandı. HDP’nin ise Kürt etnisitesini halen dahi inkar eden CHP’ye oy vermesi akıl almaz bir sendrom olarak kayıtlara geçti.

Trajikomik bir vaka

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in kendi partisine oy verememe talihsizliği peşini bir türlü bırakmıyor. Kurduğu partiye oy veremeyen genel başkan tabirini siyasi literatürümüze katan Akşener’e 23 Haziran seçimlerinde de kendi partisine oy vermek nasip olmadı. Milliyetçi söylemlerle yola çıkan ancak terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile birlikte aynı isim için kampanya yürüten Akşener, kendi tabanına da ihanet etti. Akşener dün, CHP ve HDP’nin müşterek adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vermek için Beylerbeyi’nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’ne geldi. Burada kısa bir açıklama yapan Akşener’de, yine kendi partisine oy verememenin şaşkınlığı gözlendi. Kürtlerin temsilcisi olduğunu iddia eden HDP ise Kürtlere en büyük zulmü yapan CHP’ye oy verdi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu’nda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Bakırköy’deki Murat Kölük İlkokulu’nda oyunu CHP’li İmamoğlu’na verdi.

Celladına aşık oldular

23 Haziran seçimleri sürecinde, CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki gönül bağı da vatandaşlar tarafından net şekilde gözlemlendi. Birbirine taban tabana zıt üç siyasi partinin aynı çatı altında birleşmesi vatandaşların kafasından soru işareti oluşturdu. Milliyetçileri tabutluklara dolduran ve Kürt kimliğini yok sayan CHP’nin, kendini milliyetçi lanse eden İYİ Parti ile Kürt haklarının savunduğunu iddia eden HDP’den oy koparması, sağduyulu seçmen de şaşkınlığa neden oldu. İYİ Parti ve HDP’nin, CHP adayına oy vermesi, ‘celladına aşık olmak’ yorumlarını da beraberinde getirdi. Sözde milliyetçi İYİ Parti’nin, PKK’nın uzantısı gibi davranan HDP ile yan yana gelmesi samimiyetsizliklerini de gözler önüne serdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:17
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  4. Türk siyasi tarihi
  5. CHP
  6. HDP
  7. 23 Haziran seçimleri
  8. Ekrem İmamoğlu
  9. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
  10. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  11. Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı İlkokulu
  12. Murat Kölük İlkokulu
  13. İYİ Parti
  14. PKK

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