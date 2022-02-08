PKK kaçacak delik arıyor

Göksel Çağlav Ankara

Mehmetçiğin pençe serisi operasyonlarıyla ağır kayıplar veren PKK’ya, Irak hükümeti de son zamanlarda baskınlar düzenleyerek silahlarına el koymaya başladı. Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) arasında 2020 yılında imzalanan Şengal Anlaşması çerçevesinde terör örgütü PKK’nın bölgeden çıkarılması kararı alınmış, örgüte verilen süre de geçtiğimiz yıl dolmuştu. PKK sürenin dolmasından sonra direnmeye devam edince Irak askerleri ve peşmerge ile terör örgütü sık sık karşı karşıya gelerek çatışmalar yaşanmıştı.

Köşeye sıkıştılar

PKK Kandil’den sonra Sincar bölgesinde de kamplar kurarak teröristlerinin Suriye ve Türkiye’ye geçiş güzergahını buradan oluşturmaya çalışıyordu. Irak askerleri geçtiğimiz yıl Kasım ayı içerisinde PKK’nın bu bölgeden geçiş yollarını kapatarak bölge geneline askeri birlikler sevk etti. Yaşanan çatışmalar sonrasında Irak askerleri etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin silahlarına el koyarken, sağ ele geçirdiği teröristleri de tutuklamıştı. Irak hükümeti operasyonların devam edeceğini ve bölgede PKK’ya ait hiçbir kampa izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’nin sınırlarını tehdit eden PKK’lı teröristlere karşı uzun süredir devam ettirdiği Pençe operasyonları serisi devam ederken Irak’ın da son günlerde operasyonlarını artırması PKK’yı iyice köşeye sıkıştırdı.

Irak: PKK'yı sonlandıracağız

Terör örgütü PKK’nın bölgeden çıkmamak için direnmesi karşısında açıklama yapan Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Areci, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığının meşru ve yasal olmadığını belirterek, “PKK’ya bağlı Şengal Direniş Birlikleri’ne (YBŞ) ait çok sayıda silaha Irak Ordusu tarafından el konuldu, bazı üyeleri de gözaltına alındı. Irak hükümeti olarak bu konunun sonlandırılmasında kararlıyız” diyerek terör örgütünün bölgeden temizlenmesi konusundaki yeni operasyonların da sinyalini verdi.