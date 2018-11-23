PKK itirafçısından şoke eden ifade: Tecavüz sonucu hamile kalan iki militanı kurşuna dizdiler
Emniyet Genel Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK’nın kadın istismarına dikkat çekmek için itirafçı bir terör örgütü militanının ifadesini paylaştı.23 Kasım 2018 Cuma 02:30
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesaplarında “Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK” temasıyla yer alan mesajda, itirafçı bir örgüt militanı olan H.K.’nin (25) ifadesi paylaşıldı. H.K.’nin ifadesinde şunlar yer aldı:
“Bir köylümüz vasıtasıyla örgüte katıldım. Kandil’de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır’da tutuklu K.C.’nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D., durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadını çatışmada ölmüş gibi açıkladı.”
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