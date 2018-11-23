0553 313 94 23

PKK itirafçısından şoke eden ifade: Tecavüz sonucu hamile kalan iki militanı kurşuna dizdiler

Emniyet Genel Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK’nın kadın istismarına dikkat çekmek için itirafçı bir terör örgütü militanının ifadesini paylaştı.

23 Kasım 2018 Cuma 02:30
PKK itirafçısından şoke eden ifade: Tecavüz sonucu hamile kalan iki militanı kurşuna dizdiler

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesaplarında “Kadın iffetine uzanan çirkin el: PKK” temasıyla yer alan mesajda, itirafçı bir örgüt militanı olan H.K.’nin (25) ifadesi paylaşıldı. H.K.’nin ifadesinde şunlar yer aldı:

“Bir köylümüz vasıtasıyla örgüte katıldım. Kandil’de kaldığım sürede tecavüze uğrayan ve hamile kalan iki kadın gözümün önünde kurşuna dizildi. Halen Diyarbakır’da tutuklu K.C.’nin tecavüz ettiği Asmin Evin kod adlı Selma D., durum ortaya çıkınca infaz edilme korkusuyla kendi silahıyla intihar etti. PKK, kadını çatışmada ölmüş gibi açıkladı.”

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 02:30
  1. Diyarbakır
  2. Terörle Mücadele
  3. PKK
  4. kadın terörist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İrlanda'dan Arakanlı Müslümanlara ilişkin açıklama: Endişeleri not ediyoruz
    1. İrlanda'dan Arakanlı Müslümanlara..
    2. Galatasaray aradığı forveti..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye..
    4. PKK itirafçısından şoke eden ifade:..
    5. Oda TV fitne ateşine odun taşımayı..
    6. Suudi Arabistan'a bir darbe daha! AB..
    7. Katar'dan Suudi Arabistan ve Kaşıkçı..
    8. Öğretmenlerden MEB'e 31 bin proje..
    9. Suriyeli kız ile ailesinin sınırda..
    10. Talha Uğurluel Tunus'tan paylaştı!..
    11. İsviçre'de Afganistan Konferansı..
    12. Alaattin Çakıcı ile irtibatlı..
    13. Güney Sudan'da asayiş kademeli olarak..
    14. NATO'dan Libya'ya "yardıma hazırız"..
    15. 'Hacı' olmak isteyen binlerce Hint,..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. İşte dünyanın en güçlü 10 hava ordusu
    18. Katar Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı..
    19. İstanbul'un en eski tıp fakültesi..
    20. Dünya Ticaret Örgütü'nden G20'ye uyarı
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'