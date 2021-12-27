PKK, Irak yönetimini açıkça tehdit etti

BasNews’in edindiği bilgilere göre, kendilerine “Ezdi Gençliği” adını veren grup, 22 Aralık tarihinde Abdullah Öcalan’ın ve PKK’nın yazılarının yer aldığı kitapları Şengal’de dağıtımını yapan, Irak güçleri tarafından Şengal’de gözaltına alınan üç üyesini serbest bırakması için federal hükümete 24 saat süre verdi.

PKK’ya bağlı Şengal Gençler Birliği isimli oluşum, “Irak hükümetini tutuklu gençleri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz. Aramızda bir sorun çıkmasın diye sessiz kaldık ama gençler serbest bırakılmazsa sessizliğimizi bozacağız” şeklinde Irak’ı açık açık tehdit etti.