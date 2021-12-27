  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya PKK, Irak yönetimini açıkça tehdit etti
Dünya

PKK, Irak yönetimini açıkça tehdit etti

Irak’ın Şengal bölgesinde, terör örgütü lehine propaganda yapan PKK yandaşlarından bazılarının gözaltına alınması sonrası örgüt Bağdat yönetimini tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:20:00 -
PKK, Irak yönetimini açıkça tehdit etti

BasNews’in edindiği bilgilere göre, kendilerine “Ezdi Gençliği” adını veren grup, 22 Aralık tarihinde Abdullah Öcalan’ın ve PKK’nın yazılarının yer aldığı kitapları Şengal’de dağıtımını yapan, Irak güçleri tarafından Şengal’de gözaltına alınan üç üyesini serbest bırakması için federal hükümete 24 saat süre verdi.
PKK’ya bağlı Şengal Gençler Birliği isimli oluşum, “Irak hükümetini tutuklu gençleri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz. Aramızda bir sorun çıkmasın diye sessiz kaldık ama gençler serbest bırakılmazsa sessizliğimizi bozacağız” şeklinde Irak’ı açık açık tehdit etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay