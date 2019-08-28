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PKK ile kirli ilişkileri bir kez daha meydanda! ‘Beni HDP kandırdı’

Oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Hacire Akar’ın eyleminin yankıları devam ederken örgüt mensuplarının itiraflarına göre HDP il ve ilçe binalarını PKK’ya eleman kazandırmak için kullandığı ortaya çıktı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
PKK ile kirli ilişkileri bir kez daha meydanda! ‘Beni HDP kandırdı’

Örgüt mensuplarının itirafları HDP ile PKK’nın kirli ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. PKK’ya eleman kazandırmak için HDP il ve ilçe binalarının merkez üssü olarak kullanıldığı ortaya çıktı. HDP’nin çocukları dağa kaçırdığı, terör örgütü mensuplarının ifadeleri ve iddianameler ile belgelendi.

Oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Hacire Akar’ın eylemi dikkatleri bir kez daha HDP’nin üzerine çevirdi. HDP’nin, çocukları dağa kaçırma merkezi olarak kullanıldığı, terör örgütü PKK mensuplarının ifadeleri ve hazırlanan iddianamelerde yer aldı. Söz konusu eylemlerle ilgili HDP’li yöneticiler hakkında açılan onlarca dava bulunuyor.

‘Seni arayacağız’ dediler

Dağda iki yıl bulunduktan sonra Erzurum’da güvenlik güçlerine teslim olan B.E, eli kanlı terör örgütü PKK’nın, HDP aracılığıyla örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırdığını anlattı. Terörist B.E, ifadesinde şunları söyledi: Dağa, HDP aracılığıyla gittim. HDP’ye gittim, kırsala gitmek istediğimi söyledim. ‘Bir numara bırak, seni arayacağız’ dediler. Sonra aradılar ve dağa götürdüler. Örgüt yöneticilerinin yanındayken HDP’den gelip giden çok oluyordu, görüşmeler yapılıyordu. HDP’den örgüte katılanlar oluyordu. HDP milletvekilleri geliyordu, HDP eş başkanları geliyordu.

Çocuk ‘HDP kandırdı’ dedi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 3 yıl önce terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada silahlarıyla yakalanan suça sürüklenen iki çocuktan M.Ş.O, ifadesinde HDP Esenler binasında bir görevlinin kendisini kandırarak, örgüte katılmasına neden olduğunu belirtti. Kırşehir’de hazırlanan başka bir iddianamede ise HDP Kırşehir İl Başkanı D.R’nin, PKK’nın dağ kadrosuna katılacak öğrencilerin teröristlere teslim edilmesinde rol aldığı bilgisine yer verildi. Diyarbakır’da ise eski HDP Silvan İlçe Başkanı H.B’nin kız çocuklarını kandırarak kırsal alana gönderdiği bilgisi iddianameye girdi.

Son anda kurtarıldı

Van’da 3 kız çocuğu dağa götürülmek istenirken Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda kurtarıldı, kız çocukları, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi. İkisi lise öğrencisi 3 kız HDP Erciş İlçe Başkanlığı’nda irtibat kurdukları V.A’nın dağa gitme konusunda kendilerini yönlendirdiğini anlattı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:05
  1. Erzurum
  2. HDP
  3. PKK
  4. il binaları
  5. Hacire Akar
  6. Lice
  7. Diyarbakır
  8. Van
  9. HDP Esenler binası
  10. HDP Kırşehir İl Başkanı
  11. HDP Silvan İlçe Başkanı
  12. HDP Erciş İlçe Başkanlığı
  13. kandil

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