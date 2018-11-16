PKK ile irtibatlı olduğu iddia edilen muhtar gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Karkutlu Mahallesi Muhtarı Ethem P. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüphelinin evinde de arama yapıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ethem P, işlemleri yapılmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.