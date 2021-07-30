PKK diyemiyorsanız susun bari! Böyle olur komünistlerin yangın haberi

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Türkiye’nin pek çok noktasında art arda orman yangınları başladı. Ankara’da orman yangını çıkarmaya çalışan bir kişinin yakalanması ve terör örgütü PKK’nın bu güne dek birçok orman yangınından sorumlu olması, akıllara sabotaj ihtimalini getirdi. Türkiye’deki orman yangınlarını, terör örgütü PKK’nın elebaşısı Murat Karayılan’ın, “Merminiz bittiyse çakmak var” şeklindeki talimatı nedeniyle PKK’lıların ve ona bağlı grupların çıkardığı düşünülüyor.

Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye tek ses olup PKK’ya lanet okudu. Sosyal medyada yüz binlerce kişi, terör örgütü PKK ve uzantılarını lanetledi. Zarar gören bölgeler için fidan kampanyaları başlatıldı.

Türkiye PKK’nın neden olduğu düşünülen orman yangınlarının acısını yaşarken, komünist yine komünistliğini yaptı!.. Konuyu siyaset malzemesi haline getirerek AK Parti hükümetini hedef alan Sol Haber isimli komünist sözde haber sitesi, devletin aciz kaldığını ileri sürerek yöneticileri hedef gösterdi.

Ayrıca haberde, terör örgütü PKK’dan bahsedilmemesi dikkat çekti. Daha önce kendileri gibi komünist olan PKK’nın değirmenine defalarca su taşıyan Sol Haber’in, yangınları iklim değişikliğine bağlayarak PKK’nın adını anmaması çok sayıda tepkiye neden oldu.