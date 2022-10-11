PKK destekçiliği CHP’den İP’e de geçti!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, PKK destekçisi AFP'yi, İYİ Parti milletvekili Bedri Yaşar'ın savunması hakkında yazdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı 100 milyon TL’yi aşan ihaleyi açıklayamayan İyi Parti milletvekili Bedri Yaşar, HDP’liler kendisini hedef tahtasına koymasın diye olmalı, genel başkanı Meral Akşener’in, “Facebook yerine akbook mu getireceksiniz” sözünü tamamlamaya çalışmış ve emperyal devletlerin sözcülüğüne soyunmuş.

Der ki, Bedri Yaşar:

“Dışarıdan bakıldığında basın özgürlüğü konuda durumumuz hiç de parlak değildir. Türkiye basın özgürlüğü konusunda 180 ülke arasında 149’uncu sırada yer almaktadır. Bu düzenleme sonrası Türkiye muhtemelen Sudan ve Myanmar’dan sonra basın özgürlüğü konusunda son sıraya yerleşecektir.”

Merak ettim, “180 ülkeyi baz alarak, Türkiye’yi 149. sıraya hangi araştırma koymuş?” diye..

Sınır Tanımayan Gazeteciler imiş..

RSF Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’yi, 180 ülke arasında 149. sırada göstermişler..

Peki, bu sonuca götüren veriler neler imiş?

Raporun kendisinden aktarıyorum..

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