PKK, DEAŞ’tan fazla adam kaçırdı

Levent Sonat

Mesut Barzani’nin başkanlığını yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Sincar (Şengal) Sorumlusu Kadir Kaçak’tan çarpıcı ifadeler... Kaçak, PKK’nın DEAŞ terör örgütünden daha fazla Ezidi çocuk ve gencini kaçırdığını, ailelerin çocuklarının akıbeti hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

BasNews’e konuşan Kadir Kaçak, PKK’nın kaçırdığı Şengalli çocuk ve genç sayısının DEAŞ terör örgütünün kaçırdıklarından daha fazla olduğunu belirterek, “Kaçırılan çocukların anne ve babaları çocuklarının akıbetini bilmiyor. Çünkü PKK’nın onları nereye götürdükleri belli değil” diye konuştu.

PKK’nın Sincar halkına büyük bir zulüm yaptığını belirten KDP sorumlusu Kaçar, “PKK, halkın topraklarına el koyuyor, kimsenin topraklarını ekmesine izin vermiyor. Halka ait arazilerde tüneller ve mevziler kazıyorlar. Yardım kuruluşlarının bölgeye yardım götürmesine müsaade etmiyorlar” dedi.

Kaçar “PKK, yardım kuruluşlarının Şengal’e yardım ulaştırılmasını engellediği gibi, kentte hizmet götürülmesine de izin vermiyor. Her geçen gün Haşdi Şabi milislerine bağlı gruplar, Şengal’e yerleşiyor ve bu bölgede işleri daha içinden çıkılmaz hale getiriyor ve büyük bir kaosa neden oluyor” ifadesini kullandı.