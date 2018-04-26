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PKK çözülmeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki güvenlik güçlerimizin yanına silahsız olarak gelen terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 teröristteslim oldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:52
PKK çözülmeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor. Mardin Valiliği, 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. 

Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20-21 Nisan 2018 tarihlerinde PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 teröristen, Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtilerek, "Bölücü terör örgütü mensupları hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmışlardır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:52
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