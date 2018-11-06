PKK bu yüzden Münbiç'i terk etmiyor!

Terör örgütü PKK/PYD kontrolünde bulunan Münbiç’te TIR ve kamyonlar için oluşturulan kapı İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Çoğunluğunu örgütün kontrolünde bulunan Deyrizor ve Rakka’dan akaryakıt getiren TIR’ların oluşturduğu binlerce tır ve kamyon Münbiç’de terör örgütü tarafından oluşturulan sözde geçiş kapısında durduruluyor.

Bir TIR’dan yaklaşık 300 TL vergi alındığı, terör örgütü PKK/PYD’nin günlük kazancının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Hem sattığı yakıttan gelir elde eden örgüt hem de bu geçiş kapısından yüksek gelir elde ettiği belirtiliyor. Amerikan askerlerinin de gün boyu yakın noktalarda devriye attığı belirtilen bu geçiş kapısında bulunan terör örgütü üyeleri TIR şoförlerini, bazen günlerce bu nokta da bekletiyor.

Görüntülerde, sözde geçiş kapısında park etmiş halde bekleyen TIR’lar ve TIR hareketliliğinin çok yüksek olduğu görülüyor.