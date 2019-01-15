0553 313 94 23

PKK bölgeyi kuşattı... Bir çocuk açlıktan öldü!

ABD'nin kucağındaki terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Süse beldesindeki kuşatmasında bir çocuk açlık ve ilaç yokluğu nedeniyle yaşamını yitirdi.

15 Ocak 2019 Salı 15:58
PKK bölgeyi kuşattı... Bir çocuk açlıktan öldü!

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Deyrizor'un doğu kırsalında YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altındaki Süse beldesinde Reyyan el-Allavi adlı çocuk, yetersiz beslenme ve ilaç yokluğu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

YPG/PKK, son bir haftadır koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırdığı Şiife beldesini dün ele geçirmişti. DAEŞ'in Irak sınırındaki Deyrizor'da elinde yalnızca Süse ve Bagoz beldeleri kaldı. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.

YPG/PKK, DAEŞ'ten almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki iki beldede mahsur durumda.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:58
  1. SNHR
  2. Deyrizor
  3. YPG/PKK
  4. Reyyan el-Allavi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin
    1. 'Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin
    2. Komşunun yeni bakanı konuştu! İlk..
    3. AK Parti Muğla ilçeleri belediye..
    4. Tinerciyi tiner döküp yakan zanlıya 17..
    5. ABD yaptırım uyguladı! Rusya destek..
    6. Ovacık'ta kar kalınlığı 3 metreye ulaştı
    7. Yunanistan'da yeni Savunma Bakanı..
    8. İBB’den çocuklara karne hediyesi
    9. Kütahya'da ulaşıma kar engeli
    10. Harekat öncesi Türkiye'den flaş hamle!
    11. PKK bölgeyi kuşattı... Bir çocuk..
    12. Avcılar'da korkutan yangın
    13. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    14. TCMB döviz kurları
    15. Vodafone, dijitalleşme yolculuklarında..
    16. NATO'yu tehdit ettiler: Gemiler çıkamaz
    17. BUDO seferleri iptal edildi
    18. Kadıköy'de vinç devrildi! Faciaya..
    19. İbrahim Tatlıses'in annesinin vefatı
    20. Hamile eşini öldüren koca yeniden..
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi