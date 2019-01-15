PKK bölgeyi kuşattı... Bir çocuk açlıktan öldü!

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Deyrizor'un doğu kırsalında YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altındaki Süse beldesinde Reyyan el-Allavi adlı çocuk, yetersiz beslenme ve ilaç yokluğu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

YPG/PKK, son bir haftadır koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırdığı Şiife beldesini dün ele geçirmişti. DAEŞ'in Irak sınırındaki Deyrizor'da elinde yalnızca Süse ve Bagoz beldeleri kaldı. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.

YPG/PKK, DAEŞ'ten almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki iki beldede mahsur durumda.