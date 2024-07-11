PKK, bir çok atölye kurdu! Türkiye’yi vurmak için iha yapıyorlar

TAHSİN HAN

Türk Ordusu’nun Kuzey Irak’a artan askeri operasyonları devam ederken terör örgütü PKK, batılı ve doğulu dostlarının da desteğiyle Türkiye’ye karşı insansız hava araçları üretmek için atölyeler açtı. Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre, terör örgütü PKK, Türkiye’ye saldırmak ve saldırıları önlemek için yaklaşık bir yıldır Irak’ın kuzeyinden birçok noktada drone atölyeleri kurdu. Habere göre; Ankara’nın yakın zamanda yarı özerk Kürt bölgesinin iktidar partisi olan Irak Kürt Demokrat Partisi (KDP) ile işbirliğini de derinleştirmesi PKK üzerindeki baskıyı artırdı. Türk Kara Kuvvetleri Metina Dağı gibi PKK’nın kalesi olan bölgelere girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ın derinliklerinde gerçekleştirdiği harekatlar sonucu, terör örgütü PKK, kamikaze FPV dronlarını daha aktif kullanmayı amaçlıyor.

İran ve Çin teknoloji verdi

Konuyu bilen kaynaklar Middle East Eye (MEE) sitesine, PKK’nın Suriye üzerinden kurduğu uluslararası bağlantıları ve finansman ağlarını kullanarak Kuzey Irak’ta Süleymaniye ve Kandil arasındaki çeşitli bölgelerde FPV drone üretim atölyeleri kurduğunu söyledi. Kaynaklar MEE’ye, PKK’nın Ukrayna ve Avrupa drone pazarlarının yanı sıra Gürcistan ve İran üzerinden de malzeme tedarik zinciri kurduğunu söyledi.

Kaynaklar, PKK’nın aynı zamanda Çin ve İran’dan da teknoloji aldığını ve Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK ile bağlantılı Suriyeli Kürt grupların safları arasında yer alan yabancı savaşçılardan oluşan bir ağdan yararlandığını söyledi. Iraklı bir silah tüccarı MEE sitesine “Bu hazırlıklar yaklaşık bir yıldır sürüyor” diye konuştu.

PKK kendi İHA'sını üretecek

Iraklı kaynak, PKK’nın Çin’den ve çeşitli ülkelerden aldığı insansız hava araçlarını sinyal ve alıcı sistemlerini de ekleyerek geliştirmeye çalıştığını, silahlı grubun ayrıca kendi insansız hava aracı gövde ve motorlarını üretmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

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Kaynak, PKK’nın bu sistemlerden önemli miktarda alım yapmayı hedeflediğini ancak kesin bir rakam vermeyi reddettiğini söyledi.

Kaynak, PKK’nın Çin yapımı bir insansız hava aracı gövdesi üzerinde çalıştığını belirterek, “Türk topçu mevzilerinin yakınındaki mühimmat depolarını vurmak veya üs bölgesinde yerleşik bir tankı zırh delici mühimmatla vurmak gibi taktik hedefleri var” dedi.

Türkiye her şeyden haberdar

Sitenin haberinde adı açıklanmayan bir Türk yetkili, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin konudan haberdar olduğunu ve bazı önlemler aldığını belirtti. Bu konuda Irak’taki bir üsse KORKUT sisteminin yerleştirildiği belirtildi. Türk kaynak, PKK’nın anten ve veri terminalleri satın alarak veri aktarım kalitesini iyileştirmek, FPV dronlarının menzil kapasitesini artırmak, takip ve vuruş hassasiyetini artırmak için çalıştığını söyledi. Türk Kaynak, PKK’ya drone konusunda hangi ülkenin destek verdiğini de bildiklerini söyledi.