PKK bile kabul etti, onlar edemedi! 'Cezalandırılsınlar'
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, ülkemizdeki orman yangınlarını 'PKK çıkardı' diyemeyenlerin cezalandırılmasını istedi.
Yeniakit.com.tr
Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarını bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerden 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını verdikleri alçaklar üstlendi. Yangınların başladığı ilk günden beri AK Parti iktidarını hedef alan muhalefet ise kayıplara karıştı.
'PKK yaktı' diyemeyenler de cezalandırılsın!
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, "PKK'nın orman yakma timi ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ ülkenin turistik bölgelerinde meydana gelen bütün yangınları üstlendi." dedi.
Sirene, şu önemli çağrıda bulundu: "Teröristler kadar PKK ve yandaşlarının oyuyla siyaset yapanların, 'PKK yaktı' dememek için 1001 algı üretmişlerin de cezalandırılmasını istiyorum."