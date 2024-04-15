PKK Batı'ya yalvardı! Geliyorlar bizi tanıyın

Terör örgütü PKK yurt içinde temizlendi. Sıra şimdi Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını temizlemeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği büyük harekattan önce üs bölgeleri tahkim edilecek. Askeri üsler arasında ulaşım ağı kurulacak. Örgütün yerleşim yerleriyle bağı kesilecek. Güvenli bölgeler oluşturulduktan sonra PKK'nın düz araziye inmesi hedefleniyor.

Kandil'de saklandığı inden başını çıkaran PKK terör örgütü elebaşı Cemil Bayık, Türkiye ve Irak arasındaki güvenlik görüşmeleri ile kurulan Ortak Daimi Komite'ye ilişkin endişesini dile getirdi.

Bilindiği üzere Irak, Türkiye ile yaptığı güvenlik zirvesi sonrası PKK'yı 'yasaklı örgütler' listesine aldı.



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"TÜRK DEVLETİNE BOYUN EĞMEYİN"

Bu durum sonrası Irak yönetimine üstü kapalı tehdit göndermeye çalışan elebaşı Cemil Bayık, "Türk devletinin Irak'la yaptığı bazı görüşmelerin doğrudan PKK ile alakalı olduğu görülüyor. Özellikle Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'ye karşı verdiği karar doğruysa bu karar PKK'ya ne kadar zarar verecekse, Irak'ın çıkarlarına da o kadar zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

Köşeye sıkıştığı terör ininden zehir saçan Cemil Bayık, Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp "Umudumuz ve temennimiz Irak hükümetinin ve Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin her iki tarafın çıkarına hizmet etmeyen bir karar almamasıdır. Ayrıca Irak devletinin işgalci ve yayılmacı Türk devletinin planlarına alet olmamasını ve Türk devletine boyun eğmemesini umut ediyoruz" sözleriyle adeta Bağdat'a yalvardı.

"TÜRKİYE GELECEK, BİZİ TANIYIN"

Ankara'nın PKK'nın kökünü kazıyacak hamleleri PKK elebaşı Cemil Bayık'ın yanı sıra YPG unsurlarını da bir hayli panikletmiş vaziyette.



PKK/YPG Sözcüsü Ferhad Şami, "Türkiye önümüzdeki yaz Kobani (Ayn El-Arap) bölgesine saldırı yapmayı planlıyor" diyerek ABD ve Batı'dan destek istedi.

"Kürdistan'ın genelinde tehlike var. Sürekli saldırı altındayız" diyerek ağıt yakan YPG'li Şami "Siyasi olarak bizi tanıyın" sözleriyle yalvardı.

YPG Sözcüsü, "Şu anda daha fazla önem verdiğimiz konu, uluslararası güçlerle diyaloglarımız ve müzakerelerimiz olan Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin siyasi olarak tanınması" dedi.

"GÜÇLERİMİZE OLAN DESTEĞİ ARTIRIN"

Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesi ABD ve Batı'dan mühimmat ve askeri destek dilenen YPG'li üstü düzey terörist "Güçlerimize olan desteğinizi artırmayı düşünün" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: YARIM KALAN İŞİ TAMAMALAYACAĞIZ!

Türkiye, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına asla müsaade etmeyecek.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yarım kalan işi tamamlayacağız" diyerek harekat sinyali vermesi sonrası PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar sürüyor.



Erdoğan geride bıraktığımız günlerde yaz aylarını işaret ederek "Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne, ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum… Güney sınırlarımızın ötesinde bir "teröristan" kurulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.