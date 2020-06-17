PKK, Avrupa’daki Türkiye düşmanlarını sokaklara çağırdı

Türkiye’nin en başarılı operasyonlarından biri olarak tarihe geçen Pençe/Kartal operasyonundan ağır darbe alan terör örgütü PKK, operasyonların durması için Türkiye ve Avrupa’da gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor. TSK ve MİT koordinasyonu ile düzenlenen sınır ötesi operasyonlarla neredeyse bitme noktasına gelen terör örgütü Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki 81 terör yuvasının yerle bir edilmesini Avrupa’daki Türkiye düşmanlarına şikayet edecek. Ayakta durabilmek için Batılı ülkelerden ekonomik ve siyasi destek gören PKK, her köşeye sıkıştığında olduğu gibi yine çocukları, gençleri ve kadınları öne sürerek Batılı dostlarından destek almaya çalışıyor. Terör örgütünün sözde başkanlık divanı, Pençe/Kartal operasyonun hemen ardından örgütün medya aracılığı ile yandaşlarını Türkiye’de ve Avrupa’da sokaklara çağırdı.

“Suça ortak olmayın!”

Yapılan açıklamada, “Türk devletin topyekûn saldırılarına karşı ‘Her yer Kürdistan, her yer direniş’ şiarı ile tüm hafta topyekûn direnişi sürdüreceğiz. Uluslararası kurumlar bu saldırılara karşı sessiz. Tepkisizlikleriyle Türk devletinin suçuna ortak oluyorlar” denildi.

Her fırsatta kadın ve çocukların arkasına saklanan terör örgütü, yine sokak eylemlerinde kadın ve çocukların arkasında yer alacak. Salı gününden itibaren gençleri alanlara davet eden terör örgütünün Türkiye düşmanlarını sokaklara çağıran ifadeleri şöyle: “Gençlik öncülüğünde meşru demokratik eylemlerin her alanda yapılmasına, çarşamba günü tüm parlamento önlerinde işgal ve soykırım saldırılarının protesto edilmesine, bu protestolara enternasyonalist ve dostların katılımının örgütlenmesine, tüm parlamentolara soykırıma dönük dosyalar verilmesine. Perşembe ve cuma günleri saat 18.00’den sonra başlayacak gece eylemlerinin tüm bölgelerde kitlesel olarak yapılmasına. Demokratik güç birliği, Kürdistan ulusal birlik kurumları ve enternasyonal dostlarla birlikte hafta sonu tüm Avrupa ülkelerinde, Kanada ve Avustralya’da ülkeler, eyalet ve sahalarda kitlesel eylemler yapılmasına. Çarşamba günü Êzidîler öncülüğünde Almanya’nın Hannover ve çevresinin katılımı ile yürüyüşün yapılmasına. Cumartesi ise Oldenburg- Bremen katılımı ile Bremen’de yürüyüş ve mitingler yapılmasına karar verilmiştir” denildi.