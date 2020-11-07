PKK Avrupa’da da can çekişiyor

Göksel Çağlav Ankara

Bir süre önce Avrupa’nın birçok ülkesinde gösteri ve eylem hazırlığı yapan PKK’nın Avrupa örgütlenmesi, istediği katılımları bulamayınca, şimdi poster ve afiş asmakla yetinmeye başladı. Özellikle Almanya’da terör örgütü elebaşı, bebek katili Öcalan’ın posterlerinin taşınmasının yasak olması nedeniyle eylemlerde kullanamayan PKK, Avrupa’nın birçok ülkesinde yasadışı yollarla köprülere, duvarlara ve yaya geçitlerine afiş ve poster asmaya başladı. Örgüt, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin kalabalık kentlerinde güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelmemek için pankart ve afişleme eylemi gerçekleştirmeye çalışıyor.