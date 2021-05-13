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Gündem PKK artık ölülerini bile saklayamaz oldu
Gündem

PKK artık ölülerini bile saklayamaz oldu

Terör örgütü PKK güvenlik güçlerimizin kararlı ve başarılı operasyonları karşısında verdiği ağır kayıpları, sayılarını tam olarak vermese de saklayamaz oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 14:45:00 -
PKK artık ölülerini bile saklayamaz oldu

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonu, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelindeki operasyonlarında ağır kayıplar veren terör örgütü PKK verdiği ağır kayıpların bilançosunu tam olarak açıklayamasa da artık terörist leşlerini saklayamaz oldu.

Birkaç günde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerini açıklamak zorunda kalan terör örgütü PKK, medya organları aracılığı ile 3’er beşer leşlerinin isimlerini vermeye başladı.

Örgütün silahlı kanadı HPG basın irtibat bürosundan zorunlu yapılan açıklamada, "Türk ordusu Medya Savunma Alanları’na helikopter ve savaş uçakları ile saldırılar gerçekleştirmiştir. Süren çatışmalarda Nujin, Berfin, Besê, Eser, Jiyan ve Tekoşin yoldaşlarımız kahramanca çatışarak ölmüşlerdir. İşgalci Türk ordusunun bu alandaki operasyonu devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Örgüt içinde yaşanan gerginliklerde teröristlerin örgüt yöneticilerine karşı verilen ağır kayıpların hesabını sorması üzerine olduğu öğrenildi.

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