Pjanic'ten itiraf geldi! 'Onunla çalışmak imkansızdı'

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic, transfer sürecini Canal + Football Club'a anlattı.

İşte Pjanic'in açıklamaları:

"Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik sürem vardı. Her şey son dakikada gerçekleşti. Barcelona'da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti. Beni oynatmayacaktı. Koeman, sebep göstermeden beni takımdan kesti. Bana bir açıklama yapmadı. Benim için işler açıktı. Barcelona'da kalırsam futbol oynayamayacaktım. Başarısız olduğumu söylemek zor, çünkü gerçekten neler yapabileceğimi gösterme fırsatım olmadı. Çok iyi biliyorum. Gerçi bundan sonra orada oynayabilirim. İlk 11'i yapan ben değilim, oynama şansını veren ben değilim, o yüzden şansım olmadı, onlar da anlamadı. Ronald Koeman ile çalışmak imkansızdı. Ben oynamak, eğlenmek ve Barcelona'da neler yapabileceğimi insanlara göstermek istiyorum. Ben Koeman'a karşı bir hata yapmadım. Oyuncu olarak neden oynamadığımı bilmeliyim. Problemin ne olduğunu anlamalıyım. Koeman'a gidip benden ne istediğini sordum. Taktiksel olarak anlatabilirdi, futbol açısından anlatabilirdi ama cevap vermedi. Her neyse, haziran ayında Barcelona'da yeniden görüşeceğiz."