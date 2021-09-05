Pjanic, çarşamba günü İstanbul'da

Beşiktaş'ın son saniyelerde kadrosuna kattığı yıldız isim Mirelam Pjanic, çarşamba günü İstanbul'a gelerek takıma katılacak.

Siyah-Beyazlılar'da 31 yaşındaki futbolcu Mirelam Pjanic, milli takım kampı için ülkesine dönmüştü. Salı günü oynanacak Bosna Hersek - Kazakistan karşılaşmasından sonra Barcelona’ya gidip eşyalarını toplayacak ve İstanbul’a gelecek.

Barcelona ile sezon başı kampı geçiren ve fiziksel olarak hazır olan Pjanic'in Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.

Öte yandan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık mücadelesinden sonra izinde olan Beşiktaş’ta teknik heyet, milli futbolcuların performansını yakından takip ediyor.