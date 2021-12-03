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Spor Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi?
Spor

Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi?

Barcelona'da Ronald Koeman'la anlaşamadığı için transferin son gününde Beşiktaş'a imza atan Boşnak yıldız Miralem Pjanic İspanya ekibine dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle Kara Kartal'ı ikna etmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:50:00 -
Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi?

Barcelona'da Ronald Koeman'la anlaşamadığı için transferin son gününde Beşiktaş'a imza atan Boşnak yıldız Miralem Pjanic İspanya ekibine dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle Kara Kartal'ı ikna etmesi gerekiyor.

 

Katalan ekibinin yeni hocası Xavi Hernandez'in devre arasında yıldız oyuncuyu geri çağırmaya hazırlandığı İspanyol basınında dillendirilse de bunun gerçekleşmesi tamamen Beşiktaş'ın onayına bağlı.

Boşnak futbolcunun, kiralık sözleşmesinde "Geri çağırılabilir" maddesi yer almadığı için Barcelona'nın öncelikle siyahbeyazlıları ikna etmesi gerekiyor.

Katalan ekibinden henüz bu yönde talep gelmediği belirtilirken, Beşiktaş'ın böyle bir durum yaşanması halinde konuyla ilgili değerlendirmesini ancak devre arasında yapabileceği ifade edildi.

Sezon başında 1 yıllık kiralama ile kadroya dahil edilen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 lig, 3 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi. 803 dakika sahada kalırken gol atamadı, 4 asistlik katkı sağladı.

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