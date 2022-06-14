Pizza ve peynirden sonra şimdi de yoğurda sıçradı! Bakteri krizi büyüyor

Fransa'da E.coli bakterisi bulaşan gıda ürünlerine bir yenisi eklendi. Buitoni marka pizza ürünlerinin ardından, bu kez de yoğurt üreticisi Malo ülke genelindeki tüm ürünlerini toplatma kararı aldı.

Kararın, bir üründe E.coli bakterisi tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı alındığı duyuruldu. Firma, Ille-et-Vilaine kentindeki fabrikada üretilen yoğurt ürünlerinin tamamının geri çağrıldığını duyurdu.

Raflardan kaldırılan ürünlerin 8 Haziran'da üretildiği, son kullanma tarihinin 11 Temmuz olduğu belirtildi. İade edilen ürünlerin ücretinin müşterilere geri verileceği ifade edildi.

Fransa'da son dönemde gıda sektöründe peş peşe çıkan bakteri haberleri endişeye yol açıyor. Mart ayında Buitoni markasına ait pizza ürünlerinde E.coli bakterisi tespit edildi. Pizzaları tüketen 2 çocuk hayatını kaybetti. Nisan ayında ise İtalyan Ferrero firmasına ait çikolata ürünlerinde salmonella bakterisi bulundu.

Çikolataların üretildiği Belçika'daki fabrika kapatıldı, ürünler toplatıldı, firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Aynı günlerde peynirde de listeriya bakterisinin tespit edilmesi üzerine, tüketicilerden, bakterinin görüldüğü 6 çeşit peyniri satın almamaları ya da iade etmeleri istendi.

Peki, E. coli enfeksiyonu nedir?

Coli enfeksiyonu nedir?

E. Coli çevre veya besin yoluyla kana karıştığı durumlarda özellikle çocuklarda ishâl, solunum yolu sorunları, idrar yolu enfeksiyonları ve kan enfeksiyonları gibi birçok enfeksiyona neden olabilir. Genellikle çiğ, iyi pişirilmemiş et, sebze gibi yiyeceklerden veya kirli sulardan bulaşır.

E. Coli belirtileri

E. coli bakterisinin tam adı Escherichia coli’dir ve kişiyi oldukça rahatsız edebilecek belirtilere yol açar. Bu belirtilerin arasında şunlar bulunur;

Kusma

Dışkıda kan

Mide krampları

İshal

İshal

E. Coli nasıl bulaşır?

E. coli bakterisini evinizden uzak tutmanın birinci yolu, bu bakterinin nasıl bulaştığını anlamaktan geçer. Bunun üç ana yolu vardır:

Gıdalar ile bulaşma: E. coli bakterisi sığır ve koyun eti de dahil olmak üzere çeşitli etlerde bulunabilir. Bakteri, kesim sırasında hayvanların mide ve bağırsaklarından etlere bulaşabilir. Hayvan çiftliklerinden gelen mikroplu su, tarlalara erişirse mikrop, tarım ürünlerine de bulaşabilir. Yeşil yapraklı sebzeler özellikle E.coli riski taşır.

Sudan bulaşma: E. coli bakterisi doğru bir şekilde arıtılmamış suların içilmesiyle kolayca bulaşabilir.

Bakteriyi taşıyan kişiyle temas: E. coli kişisel hijyenin ve ev hijyeninin yeterli olmadığı durumlarda, özellikle de tuvaletlerde kişiden kişiye geçebilir.

E. coli bakterisi nedir ve nasıl bulaşır sorularını cevapladık. Peki evimizi bu bakteriye karşı nasıl koruma altına alırız?

Kişisel hijyenle e. coli enfeksiyonunu önlemek

E. coli’nin bulaşmasını önlemek için şu durumlarda ellerinizi yıkayın:

Hayvanlara dokunduktan sonra

Yemek hazırlamadan önce ve sonra

Bebek beziyle, dışkı veya idrarlı kıyafet ve nevresimlerle temas ettikten sonra

Tuvaleti kullandıktan sonra

Umumi alanlarda bulunduktan sonra

Temizlik yaptıktan sonra

Evde hijyenle e. coli’yi önlemek

E. coli’ye karşı korunmanın önemli bir kısmı da evde hijyendir.

E. Coli tedavisi

Sık görülen bir sağlık problemi olmasına rağmen E. coli enfeksiyonunun günümüzde bir tedavisi yoktur. E. coli tedavisi sırasında yapılması gereken, hastanın dinlenmesi, vücudun susuz kalmasını ve bitkin düşmesini önlemek için bol bol sıvı tüketmesidir. İshal ilacı alınması önerilmez çünkü bu, vücudun toksinleri atmasını yavaşlatır.