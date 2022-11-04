Pizza tadında kolay, çabuk pişi: Kahvaltılık pişi tarifi mayasız, yoğurtsuz, sütsüz! Mayalı pişi tarifleri

Pizza Tadında Kolay Pişi Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Alabildiği kadar un (kıvamı kulak memesi olacak)

Tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İç harcı için:

1 adet kapya biber

1-2 adet sivri biber

Sucuk (damak zevkinize göre)

1 avuç rende kaşar

Sıvı yağ

Tuz, kırmızı biber (sucuğunuzun baharatına göre)

Pizza Tadında Kolay Pişi Tarifi Nasıl Yapılır?

Bildiğimiz şeyleri biraz değiştirelim. En kolayından mayasını beklemeden hazırlayacağınız pizza tadında pişi yapalım. Hemde çok yağ çekmiyor.

İlk olarak hamurumuzu hazırlayalım bunun için un harç tüm malzemeleri geniş bir kaba alıp karıştıralım. Daha sonrada unu ekleyelim. Hamurun üzerinize örtelim hemen iç harcımıza başlayalım. Sucukları ve biberleri küçük doğrayalım. Soğanda çok yakışıyor eğer kullanırsanız ilk onu kavurun biraz. Ben eklemedim. Tavaya birazcık gerçekten az yağ alıp biberleri sucuğu ekledim ve biberler yumuşayıncaya kadar kavurdum. Baharatları ekleyip ocaktan aldım. Şimdi hamurumuzdan 2-3 beze hazırlayıp açıyoruz. Hazırladığımız hamurun kenarlarını keserek düz bir kare şekline getirip fotodaki gibi kareler kesiyoruz. Karelere birazcık iç harcımızdan ekleyip az birşey de rende kaşardan ekleyip üçgen şeklinde kapatıyoruz. Kenarlarını iyi kapatın. Açtığınız hamur ne çok kalın ne çok ince olsun. Tencereye sıvı yağ alıp kızmasını bekliyoruz. Daha sonra ocağın altını birazcık kısıp pişilerin rengi renk alana kadar kızartıyoruz. Afiyet bal şeker olsun.

Mayasız pişi hamuru nasıl yapılır?

Yumurta, yoğurt ve tuzu yoğurma kabına alın, elinizle iyice karıştırın. 1 bardak un ve kabartma tozunu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kaba ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar azar azar un ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamurun üzerine bir bez örterek 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.

Yoğurtsuz pişi olur mu?

Elde ettiğiniz hamurun ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olması gerekir. Eğer sütünüz yok ise bu tarifi yoğurt ile de yapabilirsiniz. Pişi hamuruna dilediğiniz şekli verebilirsiniz.

Mayasız Balon Pişi Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Mayasız Balon Pişi Tarifi Nasıl Yapılır?

Uygun bir kabın içine süt ve yumurtayı alarak çırpalım. Ardından unun bir kısmı, tuz ve kabartma tozunu kontrollü ilave ederek hamur yoğurmaya başlayalım. Unu yavaş yavaş ilave etmelisiniz. Yumurtanızın büyüklüğüne göre un miktarı değişir. Oldukça yumuşak hamur yapın, pişiniz yumuşak olacaktır. Hamuru, un serptiğimiz tezgahta yarım cm kalınlığında açıp, kurabiye aparatı ya da su bardağı ile kestikten sonra kızmış sıvı yağda kızartalım. Dilerseniz bu aşamada hamurunuzu iki pişirme kağıdı arasına koyarak merdane yardımı ile de açabilirsiniz. Hamurun kenarda kalan kısımlarını toparlayarak aynı işlemi uygulayalım. Pişilerinizi kızartırken kontrollü olmaya ve çevirerek her iki tarafını da kızartmaya dikkat etmelisiniz. İster benim gibi bir önceki resimde olduğu gibi arasını kesip peynir, domates, biber koyarak sandviç şeklinde servis edin ya da bunları yanında sade olarak servis edin.