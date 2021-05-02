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Yemek Tarifleri Piyaz nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Piyaz nasıl yapılır?

Köfte ve et yemeklerinin yanına bir hayli yakışan piyazı iftar sofranız içinde hazırlayabilirsiniz. Peki, piyaz için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü piyaz tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-02 17:53:00 -
Piyaz nasıl yapılır?

Türk mutfağının geleneksek salatalarından biri olan piyazı; et, balık ya da köftenin yanına hazırlayabilirsiniz.

Piyaz tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1 adet soğan
  • 2 dal taze soğan
  • 1 adet domates
  • 4-5 sap maydanoz
  • Limon
  • Kuz
  • Karabiber
  • Sumak
  • Pul biber

Piyaz nasıl yapılır?

Kuru fasulyeyi geceden ıslatın. Ertesi gün fasulyeyi güzelce haşlayın. Derin dondurucunuzda önceden haşladığınız fasulye varsa onu da kullanabilirsiniz.

Soğanları, domatesi, maydanozları doğrayın.

Ardından tüm malzemeyi güzelce karıştırın.

Servis aşamasında piyazı maydanoz arzu ederseniz de haşlanmış yumurta ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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