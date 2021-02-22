Piyasayı altüst etti! Elon Musk'ın Bitcoin'den kazandığı para dudak uçuklattı

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla ocak ayında Bitcoin’e yaptığı yatırımlardan büyük oranda kâra ulaştı.

2020 yılı genelinde satışlardan 721 milyon kâr elde eden şirket, ocak ayında 1,5 milyar dolar kadar Bitcoin almıştı.

ABD basınına göre şirket bu yatırım sonrası 3 haftada 970 milyon kazanç elde etti.

Şirket yatırımın yapıldığı zaman bu konuyla ilgili “Tesla olarak yakın gelecekte Bitcoin’i ödeme aracı kullanmayı bekliyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamayla Bitcoin’in değeri 44 bin 300 dolar olmuştu.

Ocak ayında 34 bin dolar bandında işlem gören Bitcoin’in güncel değeri ise 55 bin doların üzerine çıktı.

Musk'ın her bir bitcoin tweet'i piyasayı harekete geçiriyor

Twitter'da 45 milyon takipçiye sahip olan ve hesabından kripto para ve hisse senetleriyle ilgili paylaşımlar yapan Musk, her bir paylaşımla şirketin hisselerini ve kripto paraların değerini artırmayı başarıyor.