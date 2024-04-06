Piyasaya girmeleri ile çıkmaları bir oldu! Ünlü marketler zinciri iflas etti, herkes tam anlamıyla şaşkın

Berlin merkezli kurtarılmış gıda zinciri Sirplus, tanınmış "Höhle der Löwen" programından sonra mali zorluklarla karşılaşarak iflasını açıkladı, şirketin geleceği belirsiz.

Berlin merkezli ve sadece kurtarılmış gıdaları sunan bir süpermarket olarak öne çıkan Sirplus, "Höhle der Löwen" programında tanınıyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar, şirketin iflasını beraberinde getirdi. 3 Nisan'da resmi olarak iflas yöneticisi atanırken, Mayıs ayı sonuna kadar şirketin kurtarılması için bir yeniden yapılanma planı oluşturulması hedefleniyor.

Sirplus'un kurucusu Raphael Fellmer, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamakta ve yeni yatırımcılar çekmekte zorlandıklarını belirtti. Şirket, özellikle küçük yatırımcılar için bu gelişmeyi üzücü olarak nitelendirdi ve profesyonelleşme konusundaki eksikliklerinin sonucunu acı bir şekilde gördüklerini ifade etti. Şirket, son dönemde ekip yapısında önemli öğrenme süreçleri yaşadıklarını ve bu deneyimlerden yola çıkarak yeni bir ekonomik iş modeli geliştirmenin mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Pandeminin etkileri

Sirplus, 2017 yılında Berlin'de kurulmuş ve yiyecekleri çöp kutusundan kurtararak satmayı amaçlayan bir start-up olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak pandemi nedeniyle açılan kurtarıcı marketlerin kapanmasıyla beraber şirketin mali durumu zorlaştı. İflas başvurusundan bu yana, şirketin çevrimiçi perakende faaliyetlerini durdurduğu ve artık gıda siparişi alınmadığı belirtildi.

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Sirplus'un "Höhle der Löwen" programında başarısız olmasına rağmen, kurucuları başka yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardılar. Ancak şu an için şirketin geleceği belirsizliğini koruyor. Mahkeme kararının yaz aylarına kadar açıklanması bekleniyor.

Kaynak: artı49