Piyasaların pusulası şaştı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, hafta içinde “Rusya hazırlıklı ol, füzeler geliyor olacak” paylaşımı yapmasının ardından gerilen piyasalar, yapılan sağduyulu açıklamalarla cuma gününü sakin kapatmıştı. İç piyasalarda ise dalgalı bir seyir yaşandı. Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,47’lik kayıpla 109.604,01 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 106.624,10 puanı, en yüksek ise 115.465,00 puanı gördü.

ALTIN ve DÖVİZ YÜKSELDİ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,66’lık artışla 177,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,68’lik değerle bin 186 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kazançla kapattı. Dolar’ın satış fiyatı yüzde 1,56’lık yükselişle 4,0970 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 2,10’luk artışla 5,0520 lira oldu.

YATIRIMCILAR YARIN NE YAPMALI

Yeni Akit’e konuşan iki piyasa analisti Suriye odaklı yaşanan gelişmelerin yarından sonra piyasalara nasıl etki yapabileceğini değerlendirdi.

DOLARA DİKKAT

Saldırının özellikle yeni haftada ciddi bir fiyatlamaya sebep olabileceğini söyleyen Finansal Yatırım Uzmanı Burçak Gezgin, “Geçen hafta ABD Başkanı Trump’ın yapmış olduğu açıklama bile ciddi bir harekete sebep olmuştu. Yeni yapılan operasyonda ise Rusya’nın karşılık vermesi daha riskli görünüyor’’ dedi. Kısa vadede tüm gelişmekte olan ülke para birimleri gibi doların TL karşısında güçlenebileceği kaygılarını dile getiren Gezgin, “Ancak her gelecek pozitif açıklama bu yükselişlerde satış fırsatı olacağından altın ve dolarda kısa vadeli kâr hedefleriyle alınıp olumlu açıklamalar sonrası satış yapılabilir. Borsa tarafında ise hafta açılışında global bir satış baskısı görebiliriz. Borsa yatırımcısının uzun vadeli alış önce geri çekilmeleri takip etmesi ve birazda beklemesi daha uygun görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

GERİLEMELER BEKLENMELİ

Üç haftalık süreçte savaş risklerinden ziyade yeni jeopolitik pozisyonların fiyatlandığına dikkat çeken para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede, ‘’ABD, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan güç birliği yaparak bu süreçten zarar görmeden çıkmak istiyorlar. ABD Başkanı Donald Trump, siyasi açığını yeni oyunlar ile kapatmaya çalışsa da ekim ayında kalıcı olup olmayacağını net bir şekilde yorumlayabiliriz. Bu süreçte gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde, yaşanan değer kayıplarının şimdilik bittiğini söylemeliyiz. İyimserlik adı altında sadece kâr satışlarının yaşanması başlayabilir’’ diye konuştu.

“Ilımlı açıklamalar yeniden fiyatlanmaya başlanırsa döviz ve altın fiyatlarında düşüşler görebiliriz” diyen Memiş, TL’de yaşanan değer kaybının biraz durulabileceğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Son saldırının etkisini çok abartmamak gerek. Yatırımcılara sakin bir pozisyonda biraz beklemelerini öneriyorum. Döviz ve altın fiyatları kısa vade için dalgalanmaya devam etse de düşüşleri beklemekte fayda var. Trump’ın oyunlarına kanarak, sallanan gemiden düşmemek gerek. Döviz ve altın fiyatları TL’de olanlara tekrar alım fırsatları vereceğini düşünüyorum. Dolar 3,85 liraya, altının gram fiyatı da 165 lira seviyelerine gerilemedikçe alım için hamle yapılmamalıdır. Uzun vade için döviz ve altın borçlanmak çok riskli. Döviz kurlarında yaşanan yükselişler yerini zamlara bırakabilir.”