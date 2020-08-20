Piyasalarda müjde hareketliliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü bir müjde vereceğiz. Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” sözlerinin ardından piyasalar hareketlendi. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, günü yüzde 2.95 primle bin 124,71 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 32.25 puan artarken, toplam işlem hacmi 22.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Dolar/TL kuru 7.21’e, Euro/TL kuru da 8.61’e kadar düştü. Gram altın ise yüzde 3 değer yitirerek 460 liranın altına geriledi.
Öte yandan yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karara dikkat kesilmiş durumda. Ayrıca ABD-Çin gerilimi ile Corona virüsü aşısına yönelik haberlerin yakından takip edildiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BİST 100 Endeksi’nde bin 150 seviyesinin direnç, bin 100 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyor.
Ekonomistler, politika faizinde değişim beklemiyor. Merkez Bankası’nın temmuz ayı toplantısında faiz değiştirilmeyerek yüzde 8,25’te sabit tutulmuştu.