0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,78 değer kazanarak 102.837,19 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,72 azalarak 256 bin 500 liraya geriledi

26 Temmuz 2019 Cuma 18:28
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 792,19 puan artışla 102.837,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 227,12 puan ve yüzde 0,22 artarak 102.272,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 313,73 puan ve yüzde 0,31 artışla 102.358,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.546,18 puanı, en yüksek 103.259,13 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazanarak 102.837,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 2,94, sanayi endeksi yüzde 0,40 ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.116,03 puan ve yüzde 0,87 artarak 129.673,21 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 258'i prim yaptı, 95'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Aselsan ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.418,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.418,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,72 azalarak 256 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6524 lira, satışta 5,6750 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6951 lira, satışta 5,7179 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 17,00'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1116, sterlin/dolar paritesi 1,2386, dolar/yen paritesi de 108,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,18 dolardan işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:28
  1. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yağlı tohum ve..
    2. Bursa’da jandarmadan helikopterli..
    3. 13 santimetre uzunluğundaki zehirli..
    4. Nijerya'da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    6. La Liga'da maç günü tartışması
    7. Meteorolojiden yağış uyarısı
    8. Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle..
    9. Bu sene fındık ne kadar? Fındık..
    10. Erzurum’da toplu sera açılışı
    11. Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi..
    12. GÜNCELLEME - Antalya'daki orman yangını
    13. ABD'den Lübnan'ın istikrarına destek..
    14. Damla Gönüllülük Hareketi Projesi
    15. Oğluyla birlikte denize giren baba..
    16. Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi..
    17. "Kalp anomalisiyle doğan bebeğin..
    18. DGS yazılım mühendisliği taban..
    19. Çağlayan ve Yazıcı ailelerinin mutlu..
    20. Vali Yardımcısı Doğan’dan Ehram Dokuma..
    21. Arı ekmeği nedir, faydaları nelerdir?
    22. Kafa kafaya çarpıştılar: 5 yaralı
    23. Bebek dostu hastane
    24. GÜNCELLEME- Anayasa Mahkemesinden..
    25. "Edebi metinler ruhumuzdaki yaraları..
    26. Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat..
    27. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    28. Ağrı kesici içmek migrene iyi gelir mi?
    29. BM Güvenlik Konseyi'nın Kıbrıs..
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!