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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,96 değer kazanarak 98.028,49 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artarak 259 bin 500 liraya ulaştı

16 Temmuz 2019 Salı 18:25
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 930,15 puan artışla 98.028,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 762,07 puan ve yüzde 0,78 artarak 97.860,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 967,84 puan ve yüzde 1 artışla 98.066,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.633,85 puanı, en yüksek 98.753,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kazanarak 98.028,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, teknoloji endeksi yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 1,24 ve hizmetler endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.249,84 puan ve yüzde 1,02 artarak 123.488,94 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 278'i prim yaptı, 84'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



- Altının onsu 1.410,23 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.410,23 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 259 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6987 lira, satışta 5,7216 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6877 lira, satışta 5,7104 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,09'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,2414, dolar/yen paritesi de 108,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,90 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:25
  1. Piyasalarda gün sonu

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