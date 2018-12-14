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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,94 değer kaybederek 90.528,64 puana geriledi- Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 214 bin 200 lira oldu

14 Aralık 2018 Cuma 18:21
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 857,89 puan azalışla 90.528,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 341,39 puan ve yüzde 0,34 azalarak 91.072,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.628,11 puan ve yüzde 1,78 değer kaybederek 89.758,41 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 89.337,50 puanı, en yüksek 91.201,04 puanı gören endeks, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 90.528,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 3,62, sanayi endeksi yüzde 0,86, hizmetler endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.003,89 puan ve yüzde 0,88 azalarak 113.191,70 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 83'ü prim yaptı, 313'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları,ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.235,18 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.235,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kaybederek 214 bin 200 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3672, lira, satışta 5,3887 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3574 lira, satışta 5,3789 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1286, sterlin/dolar paritesi 1,2549, dolar/yen paritesi de 113,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,68 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:21
  1. Piyasalarda gün sonu

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