THY- Banjul
0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 1,11 değer kazanarak 92.707,95 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanarak 210 bin 700 lira oldu - Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1405, sterlin/dolar paritesi 1,2805, dolar/yen paritesi de 113,01 düzeyinde seyrediyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:30
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.021,60 puan artışla 92.707,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 335,15 puan ve yüzde 0,37 artarak 92.021,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 617,10 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 92.303,46 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.559,38 puanı, en yüksek 92.707,95 puanı gören endeks, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 92.707,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 1,70 ve teknoloji endeksi de yüzde 1,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.337,77 puan ve yüzde 1,16 artarak 116.195,52 puandan kapandı. İşlem gören 530 hisse senedinin 216'sı prim yaptı, 149'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, İpek Doğal Enerji, Koza Anadolu Metal ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.226,68 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.226,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazanarak 210 bin 700 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,92'den, bileşik getirisi de yüzde 20,91'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3460 lira, satışta 5,3674 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3235 lira, satışta 5,3448 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1405, sterlin/dolar paritesi 1,2805, dolar/yen paritesi de 113,01 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,20 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:30
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de bez torba uygulamasına başlandı
    1. Edirne'de bez torba uygulamasına..
    2. Trabzon'daki DEAŞ operasyonu
    3. Öğrenci pansiyonunda yangın paniği
    4. Genelkurmay çatı davası
    5. Uyuklamaktan kurtaran öneriler
    6. Kırklareli'nde sahte içki operasyonu:..
    7. FIFA Etik Kurulu üyesi Rajoo gözaltına..
    8. Özbek pilavı tarifi
    9. MEB ile Gazi Üniversitesi arasında iş..
    10. İngiltere'de Suudi Arabistan'a silah..
    11. Kritik zirve sonrası, AK Parti'den..
    12. Camların parlaması için pratik bilgiler
    13. AK Parti Sözcüsü Çelik: (AK Parti ve..
    14. Bu besinler kanser düşmanı
    15. Çelik: "Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın..
    16. Prebiyotik turşuda
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik:..
    18. Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
    19. AK Parti Samsun belediye başkan..
    20. Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!