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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.391,69, en yüksek 1.410,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,10 azalışla 459 bin 750 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:28:33 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,54 puan artarak 1.404,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,14 puan ve yüzde 0,66 kazançla 1.393,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.391,69, en yüksek 1.410,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 yükselişle 1.404,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,82, sanayi endeksi yüzde 2,16, hizmetler endeksi yüzde 0,37 ve teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,23 puan ve yüzde 1,65 kazanımla 1.553,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 23'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şişecam ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.871,45 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.871,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,10 düşüşle 459 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6314 lira, satışta 7,6620 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6715 lira, satışta 7,7023 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2206, sterlin/dolar paritesi 1,3360, dolar/yen paritesi de 103,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,91 azalışla 50,38 dolardan işlem görüyor.

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