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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.326,13, en yüksek 1.336,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kaybederek tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 461 bin 850 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:25:48 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,97 puan azalarak 1.329,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,30 puan ve yüzde 0,10 kayıpla 1.329,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.326,13, en yüksek 1.336,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 1.329,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. sanayi endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,82 puan ve yüzde 0,19 azalarak 1.467,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 58'i geriledi. Petkim, Kardemir (D), Tüpraş, Doğan Holding ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.860,82 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.860,82 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,03 azalışla 461 bin 850 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8318 lira, satışta 7,8632 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7741 lira, satışta 7,8053 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,97'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2146, sterlin/dolar paritesi 1,3300, dolar/yen paritesi de 104,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,83 gerileyerek 48,65 dolardan işlem görüyor.

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