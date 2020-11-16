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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.291,48, en yüksek 1.309,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 467 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:36:30 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,70 puan artarak 1.292,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 13,41 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.304,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.291,48, en yüksek 1.309,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 kazanımla 1.292,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan ve yüzde 0,28 düşüşle 1.438,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 40'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Pegasus ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.889,92 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.889,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,06 azalarak 467 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6697 lira, satışta 7,7004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6244 lira, satışta 7,6549 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1837, sterlin/dolar paritesi 1,3190, dolar/yen paritesi de 104,57düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,02 yükselişle 44,54 dolardan işlem görüyor.

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