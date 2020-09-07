Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,49 puan artarak 1.096,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,08 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 1.093,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.089,54, en yüksek 1.097,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 artışla 1.096,81 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,04, sanayi endeksi yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 1,12, teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,34 puan ve yüzde 0,68 yükselişle 1.231,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 8'i geriledi. Galatasaray, Şişecam, Türkiye Sigorta, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Fenerbahçe en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.929,17 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.929,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,16 artışla 463 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4297 lira, satışta 7,4595 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4081 lira, satışta 7,4378 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1821, sterlin/dolar paritesi 1,3168, dolar/yen paritesi de 106,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 azalışla 42,36 dolardan işlem görüyor.

