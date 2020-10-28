Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,64 puan azalışla 1.126,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 2,53 puan ve yüzde 0,22 kayıpla 1.150,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.126,99 puanı, en yüksek 1.152,61 puanı gören endeks, günü yüzde 2,22 azalarak 1.126,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,92, hizmetler endeksi yüzde 2,74, teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 28,32 puan ve yüzde 2,24 düşüşle 1.238,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 90'ı geriledi. Şekerbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, ASELSAN ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.900,20 dolar





Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 1.900,20 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,2970, dolar/yen paritesi de 104,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,90 azalışla 40,32 dolardan işlem görüyor.