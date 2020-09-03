Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,57 puan azalarak 1.076,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,97 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.085,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.074,34, en yüksek 1.091,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 1.076,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 1.212,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 75'i geriledi. ASELSAN, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.933,10 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.933,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,8 azalışla 463 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3942 lira, satışta 7,4238 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3512 lira, satışta 7,3806 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1820, sterlin/dolar paritesi 1,3250, dolar/yen paritesi de 106,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,40 azalışla 43,43 dolardan işlem görüyor.

