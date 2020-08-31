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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.076,07, en yüksek 1.102,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 değer kaybederek tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 464 bin 515 liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:23:45 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,94 puan azalarak 1.078,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,24 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 1.101,78 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.076,07, en yüksek 1.102,38 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 azalışla 1.078,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,02, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,62 ve teknoloji endeksi yüzde 1,46 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,07 puan ve yüzde 2,42 düşüşle 1.211,50 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi. Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Güneş Sigorta ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.966,78 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.966,78 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,54 artışla 464 bin 515 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3210 lira, satışta 7,3503 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2999 lira, satışta 7,3291 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1948, sterlin/dolar paritesi 1,3370, dolar/yen paritesi de 105,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 artışla 46,01 dolardan işlem görüyor.

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