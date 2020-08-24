  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.106,23, en yüksek 1.118,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederek tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 463 bin 300 liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:23:25 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,44 puan azalarak 1.108,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,36 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.111,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.106,23, en yüksek 1.118,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.108,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,27 puan ve yüzde 0,10 düşüşle 1.257,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Petkim, Güneş Sigorta, Tüpraş, Garanti Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.929,33 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.929,33 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,23 artışla 463 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3320 lira, satışta 7,3614 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2106 lira, satışta 7,2395 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,26'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1803, sterlin/dolar paritesi 1,3064, dolar/yen paritesi de 105,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,42 artışla 45,41 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Gizli toplantı deşifre oldu!
Gündem

Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'li istihbarat yetkilileriyle gizli toplantı gerçekleştiren Mossad'ın Türkiye'ye yönelik 'şeytanlaştırma' algıs..
Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız
Gündem

Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetmesi komşu ülke İran'da gündem oldu. Tarihi k..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı