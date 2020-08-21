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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.106,71, en yüksek 1.141,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 değer kaybederek tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:31:33 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,92 puan azalarak 1.109,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,69 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 1.138,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.106,71, en yüksek 1.141,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 azalışla 1.109,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 2,14, hizmetler endeksi yüzde 1,59 ve teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,74 puan ve yüzde 1,54 düşüşle 1.259,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 78'i geriledi. Petkim, Tüpraş, Garanti Bankası, Akbank ve VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.942,36 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.942,36 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2106 lira, satışta 7,2395 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2900 lira, satışta 7,3193 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3080, dolar/yen paritesi de 105,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,98 azalışla 44,46 dolardan işlem görüyor.

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