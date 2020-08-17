Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,37 puan artarak 1.086,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,69 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 1.085,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.077,29, en yüksek 1.090,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1.086,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 2,32 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,58 puan ve yüzde 0,70 yükselişle 1.228,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 54'ü geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.981,12 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.981,12 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,88 artışla 466 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3625 lira, satışta 7,3920 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3393 lira, satışta 7,3688 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1867, sterlin/dolar paritesi 1,3094, dolar/yen paritesi de 106,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,58 artışla 45,56 dolardan işlem görüyor.

