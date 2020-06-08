Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 384,75 puan azalarak 109.637,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 310,02 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 110.331,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.248,40 puanı, en yüksek 111.042,82 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 109.637,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02 ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 618,83 puan ve yüzde 0,48 azalışla 128.045,08 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 192'si prim yaptı, 194'ü geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.690,40 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.690,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 371 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7667 lira, satışta 6,7938 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7526 lira, satışta 6,7796 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1309, sterlin/dolar paritesi 1,2702, dolar/yen paritesi de 108,62 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,80 düşerek 41,10 dolardan işlem görüyor.

