Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 484,91 puan artarak 110.021,83 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 605,72 puan ve yüzde 0,55 değer kazanımıyla 110.142,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.545,57 puanı, en yüksek 110.601,92 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 yükselişle 110.021,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 756,28 puan ve yüzde 0,59 artışla 128.663,92 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 174'ü prim yaptı, 203'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.680,17 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.680,17 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalarak 368 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7526 lira, satışta 6,7796 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7429 lira, satışta 6,7699 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1312, sterlin/dolar paritesi 1,2707, dolar/yen paritesi de 109,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,40 yükselerek 42,05 dolardan işlem görüyor.

