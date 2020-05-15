Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 575,12 puan artarak 99.768,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.208,39 puan ve yüzde 1,22 değer kazanımıyla 100.401,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 99.678,32 puanı, en yüksek 100.812,52 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 99.768,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 1,67 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 499,38 puan ve yüzde 0,43 artışla 115.829,47 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 262'si prim yaptı, 129'u geriledi. ASELSAN, BİM Birleşik Mağazalar, Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası ve Koza Anadolu Metal en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.743,35 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.743,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artarak 387 bin 530 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8993 lira, satışta 6,9269 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9494 lira, satışta 6,9773 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0824, sterlin/dolar paritesi 1,2123, dolar/yen paritesi de 107,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,70 düşerek 30,84 dolardan işlem görüyor.



